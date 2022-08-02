 روسيا: أوكرانيا تلغّم الجسور في دنيبرو بيتروفسك لاتهام الجيش الروسي بتفجيرها - بوابة الشروق
الثلاثاء 2 أغسطس 2022 12:06 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مطالبة البعض ببث حكم الإعدام لردع القتلة في جرائم الذبح؟
النتـائـج تصويت

روسيا: أوكرانيا تلغّم الجسور في دنيبرو بيتروفسك لاتهام الجيش الروسي بتفجيرها

أ ش أ
نشر في: الإثنين 1 أغسطس 2022 - 11:38 م | آخر تحديث: الإثنين 1 أغسطس 2022 - 11:38 م

ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن أوكرانيا لغّمت الجسور في منطقة "دنيبرو بيتروفسك" جنوب وسط أوكرانيا، لتفجيرها واتهام الجيش الروسي بذلك.

وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع الروسي ميخائيل ميزينتسيف - حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - "لقد ثبت بشكل موثوق أنه في منطقة دنيبرو بتروفسك، أقدم مسلحون من التشكيلات الأوكرانية على تلغيم السكك الحديدية والجسور البرية عبر نهر فولشا بين منطقتي تشيرنينكوفو ونوفوسكيلفاتو، تمهيدا لتفجيرها واتهام الجيش الروسي وقوات دونيتسك بشن ضربات عشوائية على مرافق البنية التحتية للنقل".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك