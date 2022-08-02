روسيا: أوكرانيا تلغّم الجسور في دنيبرو بيتروفسك لاتهام الجيش الروسي بتفجيرها

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ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن أوكرانيا لغّمت الجسور في منطقة "دنيبرو بيتروفسك" جنوب وسط أوكرانيا، لتفجيرها واتهام الجيش الروسي بذلك.

وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع الروسي ميخائيل ميزينتسيف - حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - "لقد ثبت بشكل موثوق أنه في منطقة دنيبرو بتروفسك، أقدم مسلحون من التشكيلات الأوكرانية على تلغيم السكك الحديدية والجسور البرية عبر نهر فولشا بين منطقتي تشيرنينكوفو ونوفوسكيلفاتو، تمهيدا لتفجيرها واتهام الجيش الروسي وقوات دونيتسك بشن ضربات عشوائية على مرافق البنية التحتية للنقل".