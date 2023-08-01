الأركان الأوكرانية: أكثر من 40 اشتباكًا قتاليًا مع القوات الروسية خلال 24 ساعة

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، تسجيل أكثر من 40 اشتباكًا قتاليًا مع القوات الروسية خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت الهيئة - في بيان نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، اليوم /الثلاثاء/ - "أنه خلال اليوم الماضي، شن الروس تسع ضربات صاروخية و57 غارة جوية و61 هجومًا من طراز ميلرز على مواقع ومستوطنات مأهولة؛ ما أسفر عن مقتل وجرح مدنيين، بينهم أطفال وتضرر منازل سكنية".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير من العام الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقامت بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.