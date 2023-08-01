إعلان قائمة مصر في بطولة العالم لألعاب القوى

أعلن الاتحاد الدولي لألعاب القوى قائمة اللاعبين المشاركين في بطولة العالم المقررة بالعاصمة المجرية "بودابست" خلال الفترة بين 19 و27 أغسطس الجاري.

وشهدت قائمة المنتخب المصري تواجد 6 لاعبين، هم: "مصطفى عمرو ومحمد مجدي حمزة في دفع الجلة، وإيهاب عبد الرحمن في رمي الرمح، ومصطفى الجمل في الإطاحة بالمطرقة، وإسراء عويس في الوثب الطويل، وبسنت حميدة في منافسات 100 و200 متر عدو".

واستعد لاعبو منتخب مصر لهذه البطولة بالمشاركة في دورة الألعاب العربية رقم 15 والتي أقيمت بالجزائر، خلال الفترة بين 5 و15 يوليو الماضي ونجح الرباعي المشارك "مصطفى عمرو - إسراء عويس - إيهاب عبد الرحمن - مصطفى الجمل" في حصد الميدالية الذهبية كلًا في تخصصه.

ويأمل لاعبو منتخب مصر في تكرار إنجاز إيهاب عبد الرحمن والذي حصد فضية بطولة العالم عام 2015 بالصين.