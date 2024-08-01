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وزيرا خارجية الإمارات وأمريكا يبحثان هاتفيا التطورات الخطيرة في المنطقة

د ب ا
نشر في: الخميس 1 أغسطس 2024 - 6:19 م | آخر تحديث: الخميس 1 أغسطس 2024 - 6:19 م

بحث وزير خارجية دولة الإمارات عبد الله بن زايد آل نهيان خلال اتصال هاتفي اليوم الخميس، مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن ، "التطورات الخطيرة في منطقة الشرق الأوسط، وسبل وقف كافة أشكال التصعيد، وتعزيز المساعي المبذولة للتوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار في قطاع غزة".

وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام) إن وزير الخارجية الإماراتي تطرق خلال الاتصال، إلى "أهمية تكثيف جهود المجتمع الدولي لتعزيز الاستجابة الإنسانية للأزمة المتفاقمة في قطاع غزة وحماية أرواح كافة المدنيين".

وأكد بن زايد "أهمية إنهاء التطرف والتوتر والعنف المتصاعد في المنطقة، الذي يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، والعمل بوتيرة متسارعة لتخفيف المعاناة الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة".

وتناول الاتصال الهاتفي تطورات الأوضاع في السودان وتداعياتها الإنسانية.


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