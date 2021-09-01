الأمم المتحدة تُخصص 10 ملايين دولار لتوفير الوقود في لبنان

خصصت الأمم المتحدة 10 ملايين دولار من أجل شراء الوقود لمستشفيات ومحطات مياه في لبنان.

وقال الأمين العام المساعد لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية مارتن جريفيث، حسبما أفادت قناة "فرنسا 24" اليوم الأربعاء، إن "الشح في الوقود والكهرباء يهدد خدمات الصحة والمياه الأساسية في كامل لبنان، ما يضع آلاف العائلات في خطر مواجهة أزمة إنسانية، وبناء عليه ستخصص الأمم المتحدة 6 ملايين دولار لمساعدة 65 مستشفى في لبنان، كما تم رصد 4 ملايين لتأمين الوقود لضمان استمرارية الخدمات الصحية والمياه والصرف الصحي".

وتنعكس أزمة المحروقات التي يشهدها لبنان منذ أشهر على مختلف القطاعات من مستشفيات وأفران واتصالات ومواد غذائية.