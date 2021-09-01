 فرج عامر: ميدو قبل رأس الخطيب وقاله أنا بحبك.. والمقابلة كانت بالصدفة - بوابة الشروق
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فرج عامر: ميدو قبل رأس الخطيب وقاله أنا بحبك.. والمقابلة كانت بالصدفة

شريف أبوحمد
نشر في: الأربعاء 1 سبتمبر 2021 - 2:19 ص | آخر تحديث: الأربعاء 1 سبتمبر 2021 - 2:19 ص

حكى فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، واقعة مقابلة أحمد حسام ميدو مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي خلال رحلة بحرية قبل عدة أسابيع.

وأثارت صورة ميدو مع الخطيب جدلا واسعا بين الجماهير عبر منصات التواصل الاجتماعي. وتقابل ميدو مع فرج عامر والخطيب وحسن حمدي خلال رحلة بحرية وحكى رئيس سموحة تفاصيل هذه الواقعة.

وقال فرج عامر:" ميدو فتح الباب علينا وقال الخطيب أنا بحبك وقبل رأسه". وأضاف:"ميدو لطيف جدا، وقال الخطيب ممكن أتصور معاك وبعدها أتصوروا ولقينا الدنيا كلها بتكلم".

وأشار عامر إلى المقابلة جاءت بالصدفة ولم يكن مرتب لها إطلاقا.


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