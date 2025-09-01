سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

- السيولة المحلية ترتفع الي اكثر من ١٣ تريليون جنيه

ارتفع صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي المصرى إلى نحو 18.482 مليار دولار (بما يعادل 900.545 مليار جنيه) بنهاية يوليو 2025، مقابل نحو 14.941 مليار دولار (بما يعادل 741.813 مليار جنيه) بنهاية يونيو السابق عليه.

وكان صافي الأصول الأجنبية حقق فائضا للمرة الأولى بقيمة تعادل 676.4 مليار جنيه خلال شهر مايو 2024، مقابل عجز يعادل 174.4 مليار جنيه بنهاية أبريل 2024 لتحقق الأصول الأجنبية فائضًا لأول مرة منذ يناير 2022 والتى حققت فائضا وقتها يعادل 9.674 مليار جنيه.

وبلغ إجمالي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفى (المركزى والبنوك معا) ما يعادل 4.252 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2025، مقابل ما يعادل 4.147 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2025.

وعلى مستوى الإلتزامات، فقد سجلت ما يعادل 3.351 تريليون جنيه، مقابل 3.405 تريليون جنيه.

في سياق مختلف كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم السيولة المحلية لدى القطاع المصرفي إلى 13.186 تريليون جنيه بنهاية يوليو الماضي، مقابل 13.072 تريليون جنيه بنهاية يونيو السابق عليه.

وبحسب تقرير حديث صادر عن البنك المركزي، فقد سجل حجم المعروض النقدي 3.446 تريليون جنيه، مقابل 3.387 تريليون جنيه، وبلغ النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي 1.400 تريليون جنيه مقابل 1.381 تريليون جنيه.

وأوضح التقرير أن الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية لدى البنوك سجلت 2.045 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2025، مقابل 2.006 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2024.