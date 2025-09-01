شرطة الاحتلال تفتح تحقيقا بعد العثور على جثة جندي في عكا: أطلق النار على نفسه بعد عودته من غزة

فتحت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، تحقيقًا اليوم الاثنين، بعد العثور على جثة جندي من لواء جولاني مقتولًا شمال البلاد.

وأشارت هيئة البث العبرية، إلى إبلاغ عائلته بالواقعة، فيما فتحت الشرطة العسكرية تحقيقًا في الحادث.

وفي وقت سابق، كشفت وسائل الإعلام العبري، عن انتحار أحد جنود الاحتلال الذين شاركوا في حرب الإبادة الجماعية المتواصلة على قطاع غزة.

وبحسب ما نشرته وكالة «شهاب» قالت منصات عبرية، إنَّ الرقيب أول إيتان كوبرمان، أطلق النار على نفسه في عكا وسقط قتيلًا على الفور.

ولفتت حسابات إلى أن كوبرمان هو الجندي الـ20 ضمن الجنود المنتحرين منذ بداية العام الجاري، بفعل ما واجهوه من صدمات نفسية نتيجة تعرضهم لضربات من المقاومة في قطاع غزة.

وسبق كوبرمان، الشهر الماضي، انتحار أحد عناصر مركز شرطة مستوطنة سديروت، الذي عانى من صدمة هجوم القسام في عملية طوفان الأقصى، وضابط أقدم على قتل نفسه داخل أحراش الجليل شمال فلسطين المحتلة.

وكشفت شهادة لأحد جنود لواء جولاني بثتها قنوات عبرية، إنه يقوم بإغلاق أبواب منزله بالكراسي بصورة دائمة وهستيرية، خوفا من اقتحام المقاومين الفلسطينيين لمكانه.

ولفتت زوجته إلى أنه يعاني حالة هستيرية على مدار الوقت، بسبب ما شاهده في غزة، ووضعه النفسي صعب وبحالة خوف دائم من دخول المقاتلين الفلسطينيين عليه، لذلك يلجأ إلى إحكام إغلاق الباب بوضع الكراسي في المنزل خلفه.

وفي وقت سابق، أرجعت «هآرتس» ارتفاع عدد المنتحرين بين جنود الجيش إلى أن إسرائيل تعاني نقصا حادا في الأطباء النفسيين وعلماء النفس والمختصين الاجتماعيين.

وتتواتر حالات الانتحار في المعسكرات وخارجها في وقت تتزايد فيه أعداد الجنود الرافضين للعودة إلى القتال في غزة.

ونقلت إذاعة الاحتلال في وقت سابق عن مصادر أن الإرهاق بين الجنود يتزايد بسبب حرب غزة.