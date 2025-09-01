وزير خارجية الكويت يطالب بإطلاق سراح المحتجزين وحماية المدنيين في غزة

أكد وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا، ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد اليحيا، خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، عقب انعقاد الاجتماع الوزاري لمجلس التعاون في دورته العادية الـ165 والاجتماع الوزاري المشترك الثاني للحوار الاستراتيجي الخليجي – الياباني المنعقد اليوم فى الكويت على ضرورة إطلاق سراح المحتجزين وحماية المدنيين في غزة وتسهيل إيصال المساعدات إلى القطاع.

وقال اليحيا، إن البيان الختامي للاجتماع شدد على ضرورة التوصل لاتفاق فوري وشامل لوقف إطلاق النار في غزة.

وأشاد اليحيا، خلال المؤتمر الصحافي في ختام الاجتماعين الخليجي الخليجي والخليجي الياباني، اليوم "بما وصفها بإسهامات والمداخلات القيمة للوفود الخليجية التي جسدت وحدة الصف الخليجي وأسهمت في مخرجات ونتائج إيجابية لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك ومصالح دولنا وشعوبنا في ظل مختلف التحديات والمستحدات الإقليمية والدولية".

وأوضح، "أن هذه الاجتماعات تناولت ملفات التعاون السياسي والأمني والاقتصادي والانساني والتي تمثل مرتكزاتنا الأساسية".

من جانبه أشار الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، إلى أن الاجتماع الوزاري الخليجي في دورته 165 ناقش جوانب مسيرة العمل الخليجي المشترك وتبادل وجهات النظر بين جميع الأطراف، فضلاً عن عقد احتماع وزاري خليجي ياباني مشترك.

وتابع أن تأجيل الاجتماع الوزاري الخليجي الأوكراني الذي كان مقررا عقده أمس جاء لعدم تمكن وزير الخارجية الأوكراني من السفر ومغادرة العاصمة الأوكرانية كييف، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع الوزاري الخليجي العادي هو آخر اجتماع عادي تستضيفه الكويت خلال رئاستها للدورة الحالية.

وأضاف أن الاجتماعين تناولا على الصعيد السياسي مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية وفي مقدمتها ما يحدث في قطاع غزة والانتهاكات الخطيرة والوحشية للاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والتي وصفها بأنها تعدت وتخطت حدود المنطق والعقل ونسفت كل القوانين والمعاهدات الدولية مما أثرت بشكل كبير على الأمن والاستقرار العالم أجمع، وأبدى قلقاً وتخوفاً من عدم قدرة المجتمع الدولي على وقف الممارسات والانتهاكات الوحشية.

وأضاف أن لقاء وزير الخارجية الياباني كان فرصة سانحة لدعوة اليابان للانضمام إلى التحالف الدولي للاعتراف بدولة فلسطين، مضيفاً "سمعنا ردود إيجابية من الجانب الياباني الذي أكد انهم سيقومون بدراسة هذا الموضوع".

وأشار إلى أن اللقاء تطرق إلى العلاقات الخليجية اليابانية المتميزة والتاريخية والتي تجمعها مواقف مشتركة، حيث يسعى الجانبان إلى تعزيز هذه العلاقات نحو آفاق أرحب، وتم الاتفاق على تنفيذ خطة العمل المشتركة "2024 – 2028"، التي تشمل التعاون في مجالات الطاقة والتجارة والاستثمار والنشاط الأكاديمي والثقافي، إضافة إلى الاتفاقية الخاصة بالتجارة الحرة بين الجانبين.

وقال، إنه تم حض الجانب الياباني على الإسراع في إتمام جميع الاتفاقيات المتعلقك بالتجارة الحرة المشتركة بين الخليج واليابان.