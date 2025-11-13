باراك: قمة ترامب والشرع منعطف حاسم بتاريخ الشرق الأوسط

• المبعوث الأمريكي إلى سوريا توماس باراك: "التزام الرئيس الشرع بالانضمام إلى التحالف الدولي ضد داعش، يمثل تحولا تاريخيا لسوريا من مصدر تهديد إلى شريك في مكافحة الإرهاب"

قال سفير الولايات المتحدة لدى أنقرة ومبعوثها الخاص إلى سوريا توماس باراك، إن القمة التاريخية بين الرئيسين السوري أحمد الشرع والأمريكي دونالد ترامب تمثل "منعطفا حاسما" في تاريخ الشرق الأوسط.

جاء ذلك في تدوينة عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، الخميس، تطرق فيها إلى الزيارة التاريخية للرئيس السوري إلى واشنطن ولقائه بنظيره ترامب، في 10 نوفمبر.

وأوضح باراك أن اللقاء كان وديا ومثمرا، وأكد خلاله الرئيسان ثقتهما المشتركة بضرورة الانتقال من القطيعة إلى التواصل، ومنح سوريا وشعبها فرصة حقيقية للنهوض من جديد.

وذكر أن "التزام الرئيس الشرع بالانضمام إلى التحالف الدولي ضد داعش، يمثل تحولا تاريخيا لسوريا من مصدر تهديد إلى شريك في مكافحة الإرهاب".

وأشار إلى أنه عقب لقاء ترامب والشرع، تم عقد اجتماع ثلاثي لوزراء خارجية تركيا هاكان فيدان، وسوريا أسعد الشيباني، والولايات المتحدة ماركو روبيو، جرى خلاله "تحديد المرحلة التالية من الإطار الأمريكي – التركي – السوري".

وأفاد بأن هذا الإطار يشمل "دمج قوات قسد في البنية الاقتصادية والدفاعية والمدنية لسوريا الجديدة، وإعادة تعريف العلاقات بين تركيا وسوريا وإسرائيل، ودفع الاتفاق الذي أفضى إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس إلى الأمام، وكذلك معالجة عدد من القضايا الحدودية المتعلقة بلبنان".

وفي 10 مارس الماضي، وقّع الشرع اتفاقا مع فرهاد عبدي شاهين قائد "قسد" (الذي يشكّل عناصر "بي كي كي/ واي بي جي" الإرهابي عموده الفقري)، ينص على دمج المؤسسات المدنية والعسكرية شمال شرقي البلاد ضمن إدارة الدولة، غير أن التنظيم يماطل في تنفيذ الاتفاق.