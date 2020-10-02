شركة أدوية أمريكية توزع علاج كورونا بدلا من الحكومة

تخلت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية عن شرطها بأن يتم توزيع "ريمديسيفير" علاج شركة جلياد ساينسز الأمريكية الواعد لمرضى كوفيد-19، من خلال الحكومة الاتحادية، وفقًا لتغييرات جرت على ترخيص استخدام الطوارئ بتاريخ أول أكتوبر الجاري.



وبموجب التغييرات في ترخيص استخدام الطوارئ، فإن جلياد وموزعين معتمدين سيضمنون توزيع "ريمديسيفير" على المستشفيات ومنشآت الرعاية الصحية؛ لاستخدامها بموجب ترخيص استخدام الطوارئ، ويجب على مقدمي الرعاية الصحية المهتمين بتوزيع وإدارة فيكلوري (ريمديسيفير) التواصل مع جلياد.



وبحسب وكالة بلومبرج للأبناء، لم تعد حكومة الولايات المتحدة تقوم بتوجيه حصص فيكلوري (ريمديسيفير) في إطار ترخيص استخدام الطوارئ.



وقال هيذر إتش بيرس، المدير والمستشار التنظيمي في رابطة كليات الطب الأمريكية، الذي كان يعمل على توزيع ريمديسفير، إن الشرط الأولي للحكومة للإشراف على التوزيع كان يهدف إلى ضمان أن يذهب الدواء إلى البؤر الساخنة الأكثر احتياجًا.