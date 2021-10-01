هنأ مطرب المهرجانات حمو بيكا، صديقه عمر كمال، بمناسبة عيد ميلاده اليوم.



ونشر حمو بيكا عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، صورة تجمعه بعمر كمال من كواليس تصوير مسلسل "بنت السلطان"، وعلق قائلا: "أخويا حبيبي عمر كمال، كل سنة وأنت طيب وناجح ويارب تكون سنة رزق ونجاح ليك ويحققلك كل حاجة حلوة يا حبيب أخوك.. وربنا يبعد عنا الشياطين".



ورد عليه عمر كمال في تعليق قائلا: "بالرغم كل الخلافات اللى بينا بس أنا بحبك يا بيكا.. والمشكلة إنك دايما بتفهمني غلط.. بس أنا بحبك ومنساش إنك كنت عتبة خير ورزق ليا.. نفسي نرجع أنا وأنت وحسن زى زمان والله.. أنا بحبكم وانتوا إخواتي ربنا يصلح حالنا.. شكرا ع البوست الحلو وأنت طيب يا حبيبي ربنا يسعدك ونفرح بعيالك ".





