المقاومة العراقية تهدد بضرب القواعد الأمريكية

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قالت "المقاومة العراقية"، اليوم الثلاثاء، إنه إذا "تدخلت أمريكا ضد إيران أو استخدم العدو الصهيوني أجواء العراق فسنستهدف القواعد الأمريكية".

ويأتي ذلك بعد موجة هجمات صاروخية إيرانية استهدفت إسرائيل، والتي قالت طهران إنها تأتي رداً على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله.

هذا وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بانطلاق 1864 صفارة إنذار خلال الساعة الأخيرة في جميع أنحاء "إسرائيل" بعد الهجمات الصاروخية الإيرانية، وفقاً لما نقلته قناة "الميادين".

ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن مسئول إيراني قوله إن المرشد الأعلى علي خامنئي أصدر الأمر بإطلاق الصواريخ على إسرائيل.

ونقلت قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل، اليوم الثلاثاء، عن الحرس الثوري الإيراني قوله إن "إسرائيل ستُستهدف مرة أخرى إذا ردّت"، في إشارة إلى الرد على الهجمات الصاروخية الإيرانية التي ضربت إسرائيل.

وأوضحت إيران أن الهجمات تأتي رداً على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والأمين العام لحزب الله حسن نصرالله.