أفرج جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، عن 13 أسيرا فلسطينيا بعد اعتقالهم في سجون تقول جهات حقوقية إنها تفتقر إلى الحد الأدنى من المعايير الإنسانية.

وقال "مكتب إعلام الأسرى" التابع لحركة حماس، في بيان إن "13 أسيرا محررا وصلوا إلى مستشفى الأقصى في دير البلح (وسط)، بعد الإفراج عنهم من سجون الاحتلال عبر معبر كيسوفيم (وسط)".

ولم يتسن على الفور الحصول من الأسرى المحررين على تصريحات بشأن أوضاعهم خلال فترة الاعتقال.

غير أن معتقلين سابقين أفادوا بأن العديد من الأسرى يُفرج عنهم وهم يعانون من سوء تغذية وإصابات جراء تعذيب جسدي شديد وإهمال طبي متعمد وتجويع ممنهج داخل السجون الإسرائيلية.

ومن حين إلى آخر، تفرج إسرائيل عن أسرى فلسطينيين اعتقلتهم ضمن آلاف، بينهم أطفال ونساء وكوادر طبية وإنسانية، خلال حرب الإبادة المستمرة منذ عامين.

وفي بيانات سابقة، قال نادي الأسير الفلسطيني إن إسرائيل اعتقلت آلاف المواطنين من قطاع غزة، وسط تكتم شديد وإخفاء قسري.

وأفاد بأن المعتقلين يتعرضون لظروف "احتجاز قاسية ومرعبة تهدف إلى إيقاع أكبر ضرر ممكن بحقهم".

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 66 ألفا و97 شهيدا و168 ألفا و536 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 453 فلسطينيا بينهم 150 طفلا.

وتحتل إسرائيل منذ عقود فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.