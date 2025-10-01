قالت منى خليل، رئيس اتحاد جمعية الرفق بالحيوان، إن واقعة تسميم كلاب في منطقة حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة "حقيقية" تماما، مشيرة إلى تقدمها ببلاغ للنائب العام وبناء عليه سيتم تشريح جثث بعض الحيوانات؛ بعد رصد شخص "ملثم" يستخدم سيارة بدون لوحات، ويضع أكل مسمم للكلاب.

وأضافت خلال اتصال هاتفي بالإعلامي أحمد سالم، في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر شاشة "ON E"، مساء الثلاثاء، أن هذا السلوك هو ناتج عن حملات تحريضية واضحة تجاه حيوانات الشارع، منتقدة وسائل الإعلام التي سمحت بنشر آراء إزهاق أرواح الحيوانا، حسب تعبيرها.

وأشادت ببيان وزارة الزراعة الذي ندد بالامتناع عن إطعام كلاب الشوارع، متابعة: "بيان محترم.. ونمتن ونقدر الدولة المصرية التي تصلح عقود ماضية من السلوكيات التي تتعارض مع الشرائع السماوية".

وردا على اعتداء بعض الكلاب على المارة، قالت: "لا نريد عقر الأطفال أو ترهيبهم، ولكن هناك أساليب علمية يجب أن تنتهجها الدولة المصرية، القتل لم يثبت جدوى في حل أزمة الكلاب الضالة".

وأكدت ضرورة التوجه نحو عمليات التعقيم والتطعيم، معتبرة أن تكلفة تسميم الحيوانات كان يجب توجيهها في عمليات التعقيم والتطعيم.

وشددت أن القتل والتسميم ليس حلا بل بمثابة إعلان للفشل؛ والنتيجة هي تضاعف عدد الكلاب.