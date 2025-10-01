بلدية خان يونس: مليون نازح يتركزون في مساحة لا تتعدى 25 كيلو مترا مربعا

قالت بلدية خان يونس جنوبي قطاع غزة، إن الفلسطينيين يواجه حرب الإبادة الجماعية التي يقترفها الاحتلال الإسرائيلي منذ عامين متواصلين والتي استهدف خلالها الإنسان والشجر والحجر، وتدمير كافة مقومات الحياة في ظل صمت عالمي مقيت.

وأضافت في بيان، اليوم الأربعاء، أنه في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة تُواجه الهيئات المحلية صُعوبات جمًة ناجمة عن الاستهداف الممنهج لقطاعات المياه والصرف الصحي وتجريف آبار المياه وتدمير الشبكات والطرق وغيرها.

وأشارت إلى أن هذا الأمر أدى ذلك إلى تقويض الجهود والمساعي الرامية للمحافظة على استمرارية الخدمات الأساسية ولو بالحد الأدنى.

ولفت إلى أن حالة النزوح المُستمرة وتكدس النازحين في المناطق الجنوبية لقطاع غزة مع تعذر تقديم الخدمات الأساسية جراء الحرب الطاحنة، ينذر بكارثة صحية وبيئية وعلى كافة الأصعدة.

وأوضح أن 80% من مساحة محافظة خان يونس مُصنفة حمراء ولا يمكن الوصول إليها والبالغ مساحتها حوالي 110كم مربع.

وأكدت مليون نازح ومُقيم يتركزون في منطقة المواصي والمناطق المضافة حديثًا، وهي جزء من حي الأمل والأحياء الجديدة والمخيم الغربي وحمد والتي لا تتعدى مساحتها مجتمعة (25) كيلو متر مربع، أي أن كل كلم مربع يقطنه حوالي 40 ألف نسمة.

وتابعت: «هذا رقم قياسي غير موجود في العالم، وهو ما يفاقم من المأساة الإنسانية والبيئية والصحية والتداعيات الخطيرة الناتجة عن ذلك».