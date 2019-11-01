سانشيز يستبعد تشكيل تحالف كبير مع المحافظين قبيل إجراء انتخابات مبكرة بإسبانيا

استبعد القائم بأعمال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إقامة إئتلاف موسع لحزبه العمال الاشتراكي يسار الوسط مع حزب الشعب المحافظ حيث تتجه البلاد نحو جولة أخرى من الانتخابات.

وقال سانشيز اليوم الجمعة إنه سيستمر في السعي للحصول على دعم تحالف "يونيداس بوديموس" اليساري، لكن دون الدخول في تشكيل ائتلاف.

ومن المقرر إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في العاشر من نوفمبر الجاري، بعد أشهر من فشل مفاوضات تشكيل ائتلاف حكومي عقب انتخابات جرت في نيسان/ أبريل الماضي.

وكان زعيم بوديموس بابلو إجليسياس قد ذكر في الحملة الانتخابية إن سانشيز لن يستبعد تشكيل ائتلاف مع المحافظين.

وذكرت صحيفة إل بايس الإسبانية اليومية أن سانشيز خلال حملته في شمال إسبانيا يحث إجليسياس على التخلي عن مقاومته لدعم حكومة لحزب العمال الاشتراكي.

وظهر حزب سانشيز بأنه الحزب الأقوى في انتخابات نيسان/ أبريل، متجاوزا بفارق كبير حزب الشعب لكن الفوز بـ 29 بالمئة من الأصوات عجز عن تحقيق أغلبية مطلقة.

ووفقا لمعظم استطلاعات الرأي، يمكن أن تفرز انتخابات تشرين ثان/ نوفمبر نفس النتيجة، التي يمكن أن تؤدي إلى مواصلة الجمود السياسي في مدريد.

وعقب تصويت بحجب الثقة عن سلفه المحافظ ماريانو راخوي، يتولى سانشيز إدارة البلاد بحكومة أقلية منذ حزيران/ يونيو عام 2018، على الرغم من أنه منذ الشهر الماضي فقط أصبح قائما بأعمال رئيس الوزراء .