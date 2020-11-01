وفاة قائد القوات الخاصة في الجيش الوطني الليبي

توفي اليوم الأحد اللواء ونيس بوخمادة، آمر إدارة القوات الخاصة التابعة للجيش الوطني الليبي، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية.

وأظهر تسجيل فيديو لحظة سقوط اللواء بو خمادة مغشيا عليه قبل وفاته بقليلا، عندما كان يقلي كلمة أمام جمع من الحضور في منطقة بنينا شرقي مدينة بنغازي.

وبوخمادة هو قائد القوات الخاصة الليبية، ويعد أحد أبرز أعمدة الجيش الوطني الذي يقوده المشير خليفة حفتر.

من جهته، نعى المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، اللواء بوخماده. وقال المسماري في بيان على صفحتة بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن بوخماده وافاه الأجل، صباح أمس، بعد مرض لم يمهله طويلا.

وأكد البيان أن بوخماده له "مواقف بطوليه في محاربة الإرهاب، ووقوفه الدائم إلي جانب الشعب" مشيرا إلى أنه "دائما كان يتقدم الصفوف لم تغره المكاتب والمناصب ولم يغره متاع الدنيا الزائل".

من ناحية أخرى، تعقد اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5 + 5)، غداً الإثنين، الجولة الخامسة من المحادثات، وذلك للمرة الأولى داخل ليبيا، في مدينة غدامس.

وتأتي هذه الجولة من المحادثات بعد التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار الدائم بين الأطراف الليبية في 23 أكتوبر بجنيف، فيما تعقد المحادثات بحضور الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز.

ويبحث المشاركون في اللقاء آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الدائم، بما في ذلك إنشاء اللجان الفرعية، فضلاً عن آليات المراقبة والتحقق من وقف إطلاق النار.