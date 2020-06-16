 لافروف يحذر من احتمال انتشار تهديدات الإرهاب والمخدرات من أفغانستان إلى دول الجوار - بوابة الشروق
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لافروف يحذر من احتمال انتشار تهديدات الإرهاب والمخدرات من أفغانستان إلى دول الجوار

أ ش أ
نشر في: الإثنين 1 نوفمبر 2021 - 8:19 ص | آخر تحديث: الإثنين 1 نوفمبر 2021 - 8:19 ص

حذر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف من احتمال انتشار التهديدات الإرهابية وتجارة المخدرات من أفغانستان إلى الدول المجاورة، مؤكدا ضرورة منع زعزعة استقرار هذه الدول.
وقال لافروف -في تصريحات لقناة "روسيا ــ 24" اليوم الاثنين-: "إن الأمر الأكثر أهمية هو استقرار دول جوار أفغانستان، وهناك حاجة لمنع زعزعة استقرار هذه الدول لمنع انتقال تهديدات الإرهاب والمخدرات من أفغانستان".
وأضاف: "أن المهمة الرئيسية بالنسبة لنا هو استقرار دول آسيا الوسطى، لأن حدودنا مع حلفائنا في آسيا الوسطى مفتوحة، ولا يوجد نظام تأشيرات مع جميع هذه الدول تقريبًا"، مشددًا على ضرورة منع زعزعة الاستقرار في البلدان المجاورة والحد من تزايد التهديدات الإرهابية وتجارة المخدرات من أفغانستان.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد خلال مشاركته في منتدى "فالداي" للحوار في مدينة سوتشي الأسبوع الماضي أن استبعاد طالبان من قائمة التنظيمات الإرهابية مرتبط بطريقة إدارتها لأفغانستان.


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