غيابات بالجملة عن قائمة الأهلي لمباراة الداخلية

أعلن الجهاز الفني للنادي الأهلي عن قائمة الفريق التى ستواجه الداخلية غدا الأربعاء في الأسبوع الثالث لبطولة الدوري.

وكان الفريق قد اختمم تدريباته عصر اليوم وسط غيابات كثيرة للاصابة وبعدها توجه اللاعبون للدخول في معسكر مغلق استعدادا للقاء

ويغيب عن الأهلي كل من طاهر محمد طاهر للايقاف واليو ديانج للاصابة في العضلة الخلفية وعمرو السولية للاصابة في العضلة الأمامية ،وعلى معلول وحسين الشحات للاصابة بنزلة برد

كما لم يتحدد موقف المدير الفني مارسيل كولر من قيادة الفريق غدا حيث انه غاب عن التدريبات امس واليوم لاصابته بنزلة برد ايضا .

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي

محمد الشناوي ، علي لطفي ، مصطفى شوبير

محمود متولي ، ياسر ابراهيم ، ايمن اشرف ، أكرم توفيق ، محمد هاني ، رأفت خليل ، محمد مغربي ، محمد اشرف ،

حمدي فتحي ، أحمد عبد القادر ، برونو سافيو ، محمد مجدي افشه ، بيرسي تاو ، كريم فؤاد ، محمد فخري ، احمد نبيل كوكا

حسام حسن ، شادي حسين ، محمد شريف