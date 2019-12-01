محافظ المنيا يتابع حالة المصابين في حادث انهيار سور الكنيسة الأثرية بدير «أبو فانا»

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تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم حالة المصابين في حادث انهيار السور المحيط بالكنيسة الأثرية بدير «أبو فانا» بمركز ملوي، والذي أسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين.

واطمأن المحافظ على حالة المصابين والخدمات والرعاية الطبية المقدمة لهم بمستشفى ملوى العام، كما وجه مسئولي الصحة بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية المتكاملة للمصابين لحين تحسن حالتهم وتماثلهم للشفاء.

أسفر الحادث عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين جميعهم من مركز القوصية التابع لمحافظة أسيوط حيث تم نقلهم لمستشفي ملوي العام لإجراء الفحوصات وتلقى العلاج اللازم وحالتهم العامة مستقرة.

وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، قد تفقد صباح اليوم موقع انهيار السور المحيط بالكنيسة الأثرية بدير ابوفانا، موجهاً كافة الأجهزة المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة ومتابعة الموقف ، والوقوف على أسباب انهيار السور.