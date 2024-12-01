 ريال مدريد يستغل سقوط برشلونة ويهزم خيتافي بثنائية - بوابة الشروق
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ريال مدريد يستغل سقوط برشلونة ويهزم خيتافي بثنائية

أمير نبيل
نشر في: الأحد 1 ديسمبر 2024 - 7:32 م | آخر تحديث: الأحد 1 ديسمبر 2024 - 7:32 م

سجل كل من جود بيلينجهام وكيليان مبابي، هدفين قادا بهما فريقهما ريال مدريد للفوز على خيتافي ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني.

وفاز الريال بثنائية مستغلا سقوط منافسه وغريمه برشلونة متصدر ترتيب الليجا، أمام لاس بالماس 2-1، ليفوز الفريق الملكي ويقلص الفارق إلى نقطة واحدة مع تبقي مباراة إضافية له.

واستطاع بيلينجهام أن يسجل هدف التقدم في الدقيقة 30 من ركلة جزاء حصل عليها الريال في الدقيقة 29 وتحقق منها الحكم عبر مساعديه في تقنية الفيديو.

ومن هجمة مرتدة سريعة استطاع مبابي أن يسجل هدفا من تسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 38 ليقود الفريق للفوز بعدما جاء الشوط الثاني سلبيا بين الفريقين.


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