- غزة بحاجة إلى أكثر من 600 شاحنة مساعدات ووقود يوميا لتلبية الحد الأدنى من احتياجاته

- ما يُسمح بدخوله من مساعدات لغزة لا يمثل سوى نسبة ضئيلة

قالت حركة حماس، الأربعاء، إن نحو 40 ألف رضيع بغزة مهددون بـ"الموت الفوري"، بفعل إغلاق إسرائيل المعابر ومنع إدخال الحليب والغذاء والدواء منذ أكثر من 5 أشهر، في ظل ما وصفته بـ"أخطر مراحل الإبادة الجماعية المستمرة".

يأتي ذلك بينما تواصل إسرائيل، بدعم أمريكي، ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، راح ضحيتها أكثر من 206 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، إلى جانب وفاة 154 شخصًا بسوء التغذية، بينهم 89 طفلًا.

وقالت حماس، في بيان: "غزة تواجه مجاعة كارثية بفعل حصار شامل مستمر، في أخطر مراحل الإبادة الجماعية، منذ أكثر من خمسة أشهر".

وأضافت: "الحصار يشمل إغلاق المعابر، ومنع حليب الأطفال، والغذاء والدواء عن أكثر من مليوني إنسان، بينهم 40 ألف رضيع مهدّدون بالموت الفوري، بالإضافة إلى 60 ألف سيدة حامل".

وأوضحت حماس، أن إسرائيل حوّلت الغذاء إلى سلاح قتل بطيء، والمساعدات إلى أداة فوضى ونهب، بإشراف مباشر من جيشها وطائراته.

وحذرت من أن غالبية شاحنات الإغاثة التي تدخل غزة "تتعرض للنهب والاعتداء في إطار سياسة ممنهجة يتبعها الاحتلال، تقوم على هندسة الفوضى والتجويع بهدف حرمان المدنيين من المساعدات القليلة، وإفشال توزيعها بشكل آمن ومنظّم".

وأكدت حماس، أن القطاع بحاجة إلى أكثر من 600 شاحنة مساعدات ووقود يوميًا لتلبية الحد الأدنى من احتياجاته، في حين أن ما يُسمح بدخوله فعليًا "لا يمثل سوى نسبة ضئيلة".

وأضافت: "بلغت الكارثة حدًا أن أمهات غزة أُجبرن على إرضاع أطفالهن الماء بدلًا من الحليب، فيما تسجل المستشفيات يوميًا مئات الإصابات بسوء التغذية، وسط انهيار شبه كامل للمنظومة الصحية".