جيش الاحتلال الإسرائيلي يحذر أهالي عشرات القرى جنوب لبنان من العودة لمنازلهم

• مسئول لبناني: ملتزمون بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.. ولا نريد إعطاء ذريعة لنتنياهو لشن حرب أخرى

حذر جيش الاحتلال الإسرائيلي أهالي عشرات القرى جنوبي لبنان من العودة إلى منازلهم حتى إشعار آخر، فيما نقلت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية عدد من الخروقات الاسرائيليلة لاتفاق وقف اطلاق النار بين اسرائيل وحزب الله حتى صباح اليوم.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية: انفجار هائل وقع فجر اليوم في مرجعيون، ببلدة الخيام ، ومن المرجح أن يكون ناتج عن عملية للجيش الاسرائيلي لنسف بعض المنازل والمباني.

وقال مسئول لبناني رسمي لقناة العربية اليوم: "الجانب اللبناني متمسك باتفاق وقف إطلاق النار"، مضيفاً : "لبنان لا يريد إعطاء الذرائع لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لشن حرب أخرى".

كانت تصريحات سابقة لمسئولين لبنانين قد عبرت عن انزعاج لبناني رسمي من الخروقات الإسرائيلية المستمرة في الجنوب، حيث أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس أنه نفّذ سلسلة ضربات ضد حزب الله، زاعماً أنه رصد "نشاطات شكّلت تهديدا".

وانتقدت وسائل إعلام لبنانية صباح اليوم الخروقات الاسرائيلية لاتفاق وقف اطلاق النار، وقالت صحيفة الأنباء أن "منع التجوّل المستمرّ لليوم الرابع على التوالي دليل قاطع على أرضية الاتفاق الهشّة، وهو ما يعكس حالة الذعر التي يشعر بها اللبنانيون من أن تتجدد شرارة الحرب بفعل الإعتداءات الإسرائيلية المتعمّدة وسط غياب تام لدور لجنة الإشراف الخماسية المشرفة على سير التطبيق".