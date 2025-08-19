الخارجية الأمريكية تؤكد إلغاء أكثر من 6 آلاف تأشيرة طلابية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أنها ألغت أكثر من 6000 تأشيرة طلابية بدعوى مخالفة الحاصلين عليها للقانون الأمريكي وحالات تجاوز مدة الإقامة.

وقالت الوزارة في بيان الثلاثاء: "نؤكد تقريرا نشرته قناة فوكس نيوز بأن وزارة الخارجية ألغت أكثر من 6000 تأشيرة دراسية بسبب انتهاء صلاحيتها ومخالفات للقانون منذ بداية العام الجاري".

وأضافت أن الغالبية من حالات إلغاء التأشيرات سببها "جرائم مثل الاعتداء وقيادة مركبة تحت تأثير الكحول، والسرقة ودعم الإرهاب".

وأوضحت أن نحو 4000 تأشيرة ألغيت بسبب انتهاكات للقانون، وحوالي 300 تأشيرة "بسبب الإرهاب".

وسبق أن أعلنت قناة فوكس نيوز الأمريكية، أن وزارة الخارجية ألغت تأشيرات أكثر من 6000 طالب وطالبة بتهمة "دعم الإرهاب ومخالفة القوانين".

وذكر التقرير أن الطلاب المشاركين في الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين يواجهون تدقيقا متزايدا فيما يتعلق بإلغاء التأشيرات.

وفي أبريل 2024 اندلعت احتجاجات داعمة لفلسطين بدأت بجامعة كولومبيا الأمريكية وتمددت إلى أكثر من 50 جامعة في البلاد، واحتجزت الشرطة أكثر من 3 آلاف و100 شخص، معظمهم من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.