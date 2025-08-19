باكستان وبنجلاديش تتعهدان بتعزيز التعاون بينهما في قطاعي الطاقة والتعدين

بحث وزير البترول الباكستاني علي برويز مالك والمفوض البنجلاديشي العالي لدى باكستان محمد إقبال حسين، اليوم الثلاثاء، سبل تعزيز التعاون الثنائي في قطاعات رئيسية تشمل الحجر الجيري والفحم والمنتجات البترولية؛ وذلك لدفع النمو الاقتصادي وأمن الطاقة بين الجانبين.

وقالت وكالة أنباء أسوشيتد برس أوف باكستان الباكستانية، إن الوزير مالك أكد خلال الاجتماع مجدداً التزام باكستان بتوسيع العلاقات مع بنجلاديش، قائلاً: "إن رئيس الوزراء شهباز شريف حريص على دعم إخوتنا في بنجلاديش وتعزيز التعاون في قطاعات متنوعة". مؤكدا أن باكستان تثمن علاقتها مع بنجلاديش وتتطلع لاستكشاف مشاريع مشتركة تفيد البلدين.

واستعرض الجانبان فرص التعاون في الاستكشاف والتجارة والاستثمار، خاصة في الطاقة والموارد المعدنية. كما شددا على أهمية تبادل المعرفة لتعظيم إمكانات هذه القطاعات.

ورحب المسئول البنجلاديشي باستعداد باكستان لتعزيز التعاون الاقتصادي وفي مجال الطاقة، مشيراً إلى أن مثل هذه المبادرات ستسهم في الاستقرار والازدهار الإقليميين. وأكد مجدداً اهتمام بنجلاديش بتعزيز الروابط التجارية والاستثمارية مع باكستان.

وأبرز الاجتماع عزم البلدين على تعميق التفاعل الثنائي واستكشاف سبل شراكة جديدة في مجال الطاقة والمعادن.