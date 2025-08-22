ليبيا تعلن إحباط محاولة لاستهداف مقر البعثة الأممية في طرابلس

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الليبية إحباط محاولة لاستهداف مقر البعثة الأممية في طرابلس بصاروخ من نوع SPG..

جاء ذلك في بيان للوزارة ليل الخميس/ الجمعة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الليبية الرسمية "وال".

وقالت الوزارة: "في سابقة خطيرة لاستهداف مقار البعثات الدولية والمقار الدبلوماسية، وتزامنا مع إحاطة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا هانا تيتيه، وضعت وزارة الداخلية خطة أمنية محكمة لتأمين مقر البعثة الأممية (بطرابلس) وكافة البعثات الدبلوماسية الأخرى، وذلك بالتنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية".

وأضافت أنه "بفضل يقظة رجال الشرطة والأمن، تم إحباط محاولة فاشلة لاستهداف مقر البعثة الأممية بصاروخ نوع SPG".

وأفادت بأن الصاروخ أصاب أحد المنازل بمنطقة جنزور (شمال غرب ليبيا غرب العاصمة)، دون أن يسفر عن أضرار.

وأشارت إلى "ضبط مركبة نوع تويوتا كامري موديل 2003، عُثر بداخلها على صاروخين إضافيين، بالإضافة إلى قاعدة الإطلاق الخاصة بالصاروخ المستخدم".

وأشارت الوزارة إلى أن الجهات المختصة تعمل على تحديد هوية المتهمين، وتجري حاليا التحقيقات وجمع المعلومات اللازمة لضبطهم وتقديمهم إلى العدالة.

وأكدت "التزامها الثابت بفرض الأمن وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وتأمين مقار البعثات والسفارات الدولية"، وأنها "لن تتهاون مع المجرمين والخارجين عن القانون".

من جهتها أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا خلال إحاطة الممثلة الخاصة للأمين العام هانا تيتيه أمام مجلس الأمن، تلقيها تقارير تفيد بإطلاق صاروخ في محيط مجمعها.

جاء ذلك وفقا لبيان للبعثة نشرته على منصة شركة "إكس" الأمريكية، ليل الخميس - الجمعة أكدت فيه "عدم تأثر المقر بالحادث".

وأعربت البعثة الأممية، عن تقديرها ليقظة السلطات الأمنية الليبية وإجراءاتها السريعة لإجراء تحقيق شامل في هذا الحادث وضمان استمرار أمن مقار الأمم المتحدة ، وأكدت التزامها الثابت بدعم جهود ليبيا نحو السلام والاستقرار وسيادة القانون.