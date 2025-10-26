تعرف على إجراءات فتح حسابات مصرفية للمصريين العاملين في الخارج

أعلنت البنوك المشاركة في مبادرة "افتح حسابك في مصر" عن خطوات مبسطة لتمكين المصريين العاملين بالخارج من فتح حسابات بنكية دون الحاجة للعودة إلى مصر، وذلك عبر بعثات وممثليات البنوك في الخارج وبالتنسيق مع وزارة الخارجية.

تبدأ الإجراءات بقيام العميل بزيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك والاطلاع على مستند الإرشادات الخاص بالمبادرة. ثم يتوجه العميل إلى أقرب بعثة دبلوماسية أو قنصلية بالخارج لبدء إجراءات فتح الحساب، حيث يقوم موظف السفارة أو القنصلية بالاطلاع على مستند تحقيق الشخصية وطلب استمارات التوقيع وختم طلب فتح الحساب وتحصيل رسوم التصديق.

وبعد ذلك يتم التصديق على المستندات من قبل القنصل أو السفير، وإرسال المستندات عبر الحقيبة الدبلوماسية إلى وزارة الخارجية في مصر. ثم تقوم وزارة الخارجية المصرية بالتصديق على توقيعات ممثلي السفارة أو القنصلية وإرسال أصل المستندات إلى البنك.

ويقوم البنك بإتمام عملية فتح الحساب في خلال ثلاثة أيام من تاريخ تلقي أصل المستندات، وبعد فتح الحساب يتم إرسال رسالة نصية للعميل تحتوي على رقم الحساب الخاص به على رقم الهاتف المحمول المسجل في أنظمة البنك والذي تم استيفاؤه بنموذج فتح الحساب.

وأكدت البنوك المشاركة في المبادرة أن كافة الإرشادات والتعليمات والمنتجات والخدمات والدول المشاركة متاحة عبر المواقع الإلكترونية للبنك الأهلي المصري وبنك مصر.