نظمت لجنة المرأة واللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين المصرية، برئاسة إيمان عوف، بالتعاون مع مبادرة أصوات من الحرب، احتفالية خاصة، مساء اليوم، تحت شعار "قصة كفاح وإرادة لا تنكسر"، بمناسبة اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية.

وقال نقيب الصحفيين خالد البلشي، إن : "المرأة الفلسطينية عمود رئيس في النضال الفلسطيني، وسلاح للدفاع عن القضية".

وأضاف البلشي خلال كلمته أن حرب الإبادة على غزة أدت لارتقاء 35 شهيدة من الصحفيات الفلسطينيات، معبرا:"ننحني للزميلات الصحفيات الفلسطينيات".

وأكد البلشي على أن المرأة الفلسطينية ستبقى رمزا للنضال، موضحا أن مشهد العودة الغزيين من جنوب القطاع إلى شماله عقب قرار وقف إطلاق النار يسترجع الرغبة في العودة الكبرى لفلسطينيي في الخارج الى أرضهم.

وتهدف الفعالية إلى توثيق وأرشفة نضالات وصمود النساء الفلسطينيات في ظل الحرب، والحفاظ على سردياتهن من النسيان.

و تتضمن الاحتفالية عرض وثائقيات بودكاست سردية صوتية توثق شهادات حية لأصوات النساء الفلسطينيات في حرب الإبادة، من إنتاج مبادرة أصوات من الحرب، حيث تم استعراض حلقات من بودكاست الزنانة، "رعب طائر في سماء غزة، والبحث عن علاج".

وتختتم الفعالية بفقرة فنية لـ "فريق كنعان" للدبكة الفلسطينية على مسرح النقابة.