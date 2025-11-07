وزير الطاقة الأمريكي ينتقد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في البرازيل

أدان وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، اليوم الجمعة، مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 30) واصفا إياه بأنه ضار ومضلل، متحديا بذلك الإجماع العلمي العالمي وقلق الحكومات حول العالم بشأن تغير المناخ.

وقال رايت لوكالة أسوشيتد برس (أ ب)، في ختام مؤتمر أعمال استمر يومين في أثينا: "إنها (الأمم المتحدة) في الأساس خدعة. وهي ليست منظمة صادقة تهدف إلى تحسين حياة البشر".

وأضاف رايت، أنه قد يحضر مؤتمر العام المقبل "فقط لمحاولة إيصال بعض الإدراك السليم".

وجاءت تصريحات رايت في الوقت الذي وجه فيه قادة العالم، الذين تجمعوا على بعد أكثر من 5 آلاف ميل على أطراف غابات الأمازون في البرازيل، انتقادات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لغيابه عن المناقشات التي ترعاها الأمم المتحدة حول تغير المناخ والمستمرة حتى 21 نوفمبر.

وتتوافق تصريحات رايت مع موقف الإدارة الأمريكية الرافض لاتفاقيات المناخ العالمية، وإعطاء ترامب الأولوية لاستخدام الوقود الأحفوري.

وأكد البيت الأبيض، اليوم الجمعة، على أن الولايات المتحدة لن ترسل أي مسئولين رفيعي المستوى إلى مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 30) في البرازيل.

ويزور رايت أثينا على رأس وفد أمريكي رفيع المستوى لإجراء محادثات تنصب على تعزيز صادرات الغاز الطبيعي المسال الأمريكية لشرقي أوروبا وأوكرانيا.