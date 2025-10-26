طائرة تابعة للوفتهانزا تهبط اضطراريا في بوسطن بسبب راكب مشاكس

اضطرت طائرة تابعة لشركة لوفتهانزا الألمانية للطيران إلى الهبوط في مدينة بوسطن الأمريكية بسبب وجود راكب مثير للريبة.

وأوضحت متحدثة باسم أكبر شركة طيران ألمانية أن الطائرة كانت في طريقها من مدينة شيكاغو الأمريكية إلى مدينة فرانكفورت الألمانية، لكنها اضطرت إلى قطع الرحلة، وأردفت أن" السبب هو تصرفات راكب مشاغب".

غير أن لوفتهانزا لم تكشف عن تفاصيل ما حدث على متن الطائرة.

من جانبها، ذكرت قناة "آر تي إل" أن أحد الركاب أثار الفوضى داخل الطائرة وهاجم عدة أشخاص، ما أسفر عن إصابة شخص واحد بجروح طفيفة.

وأوضحت المتحدثة أن الحادث وقع أمس السبت، وأن الراكب تم تسليمه إلى السلطات المحلية في بوسطن بعد الهبوط.

وتعذر مواصلة الرحلة بالنسبة لبقية الركاب وعددهم 362 شخصا، حسبما أفادت لوفتهانزا التي ذكرت أنه تم تنظيم إقامة لهم في فنادق وتم إعادة حجز رحلاتهم على طائرات أخرى.