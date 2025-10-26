بدء المؤتمر الجماهيري لحزب الجبهة الوطنية بالبحيرة دعما لمرشحيه في انتخابات مجلس النواب

بدأ منذ قليل المؤتمر الجماهيري الحاشد لحزب الجبهة الوطنية بمحافظة البحيرة؛ دعمًا لمرشحي الحزب على القائمة الوطنية من أجل مصر بقطاع غرب الدلتا في انتخابات مجلس النواب 2025، وهما اللواء محمود شعراوي نائب رئيس الحزب، والكاتب الصحفي عماد الدين حسين، وعصام الفقي على المقعد الفردي.

حضر المؤتمر الجماهيري عدد من قيادات حزب الجبهة الوطنية، حيث شارك اللواء محمود شعراوي نائب رئيس الحزب، وأحمد رسلان أمين التنظيم المركزي، واللواء أحمد سعد أمين العضوية المركزية، الدكتور شوقي علام، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس الشيوخ، إلى جانب الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، والنائبان فايز أبو حرب ومحمود يوسف عضوا مجلس الشيوخ، واللواء أشرف المقرحي أمين الحزب بمحافظة البحيرة، والدكتور سيد سليمان أمين التنظيم بالمحافظة، وعصام الفقي، مرشح الحزب على المقعد الفردي لانتخابات مجلس النواب، دائرة بندر ومركز دمنهور بالبحيرة، وأحمد كتوبة، مرشح الحزب فردي بالمحافظة.



ويقام المؤتمر وسط حضور جماهيري كبير من أبناء محافظة البحيرة، وبمشاركة عدد من قيادات الحزب، في مقدمتهم نواب وأمناء المحافظات والمراكز، ضمن خطة الحزب للتواصل مع المواطنين وشرح برنامجه الانتخابي ورؤيته في دعم مسيرة الدولة الوطنية.

وأكد حزب الجبهة الوطنية، خلال المؤتمر حرصه على خوض تجربته الانتخابية الأولى بروح من الشفافية والمنافسة النزيهة، واختيار مرشحيه وفق معايير الكفاءة والخبرة والقدرة على تمثيل المواطنين، بما يعكس قيم الحزب ورؤيته في بناء حياة سياسية فاعلة.

وشدد الحزب، على أن المشاركة في الانتخابات تمثل مسؤولية وطنية على كل مواطن، مؤكدًا ثقته في وعي الشعب المصري وقدرته على اختيار من يعبر عن طموحاته، ويسهم في استكمال مسيرة التنمية والبناء تحت قيادة الدولة المصرية.