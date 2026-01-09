اليمن يعفي وزير الدفاع من منصبه ويحيله للتقاعد

أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، مساء اليوم الخميس، إعفاء وزير الدفاع محسن الداعري من مهامه، وإحالته إلى التقاعد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).

وقضت المادة الثانية من القرار العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية، والنشرات العسكرية، دون ذكر سبب الإقالة.

وكان مجلس القيادة الرئاسي قد أصدر يوم أمس الأربعاء قرارا بإسقاط عضوية عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي وإحالته إلى النيابة العامة بتهم تتعلق بـ"الخيانة العظمى".

كما أصدر مجلس القيادة الرئاسي قرارات أخرى أبرزها إقالة وزيري النقل ، والتخطيط والتعاون الدولي من منصبيهما وإحالتهما إلى التحقيق، إضافة إلى إقالة محافظ عدن أحمد حامد لملس وتعيين بديلا عنه.