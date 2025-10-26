 الضفة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يصيب 4 فلسطينيين خلال اقتحام مخيم الأمعري - بوابة الشروق
الأحد 26 أكتوبر 2025 8:58 م القاهرة
الضفة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يصيب 4 فلسطينيين خلال اقتحام مخيم الأمعري

رام الله / الأناضول
نشر في: الأحد 26 أكتوبر 2025 - 8:15 م | آخر تحديث: الأحد 26 أكتوبر 2025 - 8:15 م

أُصيب 4 فلسطينيين، مساء الأحد، برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام مخيم الأمعري، في مدينة البيرة، وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن "قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الأمعري، وأطلقت الرصاص تجاه المواطنين، ما أدى إلى إصابة 4 منهم بالرصاص، أحدهم في البطن وآخر في القدم، فيما لم تُعرف طبيعة الإصابتين الأخريين بعد".

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، أن اثنتين من الإصابات وصلتا إلى مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله (وسط)، "إحداهما بحالة خطيرة في البطن".

من جانبها، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، أن طواقمها تمكنت من نقل شاب (25 عاما) أصيب بالرصاص الحي إلى المستشفى، وقدمت علاجا ميدانيا لشاب آخر أصيب بشظايا رصاص حي في البطن.


