السيد البدوي يكشف ملامح برنامجه الانتخابي لرئاسة حزب الوفد

.. ويؤكد: إعداد اللائحة الجديدة سيتم بمشاركة الجميع



كشف السيد البدوي رئيس حزب الوفد الأسبق، عن ملامح برنامجه الانتخابي لخوض انتخابات رئاسة حزب الوفد.

وأكد البدوي، أن بوابة الحزب الإعلامية يجب أن تدار بصورة مؤسسية، موضحا أنه سيتم إنشاء مؤسسة الوفد للإعلام، وستتضمن في خريطتها الإعلامية برامج رياضية وتوك شو وبرامج فنية يقدمها نجوم في هذه المجالات، إلى جانب تطوير شامل للمؤسسة الإعلامية للوفد لتكون على مستوى الكيانات الإعلامية الكبرى، مشددًا على أنه سيتحمل كامل تكلفة هذا المشروع.

وأضاف، خلال وجوده بمقر حزب الوفد خلال التقدم بأوراق ترشحه لرئاسة حزب الوفد، أن الركيزة الأساسية لتنمية أي مؤسسة أو دولة هي العنصر البشري.

وأكد البدوي أن لائحة الحزب سيتم تعديلها، لتصبح تحت مسمى «دستور الوفد» (لائحة النظام الداخلي لحزب الوفد)، بهدف تنظيم العلاقة داخل الحزب، لافتًا إلى أن اللائحة الحالية لا تمنح صلاحيات كافية لرئيس الحزب، موضحًا أن فؤاد سراج الدين لم يفصل أحدًا منفردًا، وكان الرجوع دائمًا إلى الهيئة العليا، مؤكدًا أن إعداد اللائحة الجديدة سيتم بمشاركة الجميع، ولن ينفرد بها شخص واحد.

كما أكد سعيه لتشكيل جمعية عمومية تعبر عن هوية الوفديين جميعًا، مشيرًا إلى صعوبة أن يكون كل أعضاء الحزب أعضاءً بالجمعية العمومية.

وشدد البدوي، على ضرورة الاهتمام بمقرات حزب الوفد في جميع المراكز والمحافظات، وإعادتها بكامل قوتها خلال الفترة المقبلة إلى طبيعتها السابقة.

واختتم بالتأكيد على أهمية تطوير الخطاب السياسي للحزب بما يتواكب مع المتغيرات الراهنة، من خلال خطاب سياسي جديد يعزز الأمن القومي للدولة، ويحقق ديمقراطية رشيدة لا تتصادم مع الأمن القومي أو التنمية، بل تسهم في رفع مناعة المواطن في مواجهة حروب الشائعات والأكاذيب.

وقال البدوي، إنه لم يدخل مقر الحزب منذ ثماني سنوات، سوى مرتين فقط خلال تلك الفترة، مؤكدا أنه يكن للدكتور عبد السند يمامة، كل الاحترام، مشيرًا إلى أنه ترأس الحزب لمدة أربع سنوات، أصاب خلالها وأخطأ.

وأشار إلى أن المفاجأة بالنسبة له تمثلت في ترشح المستشار بهاء الدين أبو شقة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن فؤاد بدراوي "مولود وفدي" و"عشرة العمر".

وكان في استقبال السيد البدوي، النائب ياسر الهضيبي، السكرتير العام لحزب الوفد، الذي أكد أن الزعيم الراحل سعد زغلول لم يخطئ حين راهن على مستقبل الوفد.

وأضاف الهضيبي أن دولًا وأحزابًا زالت عبر التاريخ، بينما ظل حزب الوفد "بيت الأمة"، واصفًا السيد البدوي بـ«كبير العائلة الوفدية».