فليك يكشف عن قائمة برشلونة لكأس السوبر الإسباني

أعلن الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، القائمة الرسمية التي ستشارك في بطولة كأس السوبر الإسباني، المقرر إقامتها في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 7 إلى 11 يناير الجاري.

ويستهل برشلونة مشواره في البطولة بمواجهة قوية أمام أتلتيك بلباو، في الدور نصف النهائي، والمقرر إقامتها يوم 7 يناير، على أن يلتقي الفائز من المباراة مع المتأهل من مواجهة نصف النهائي الأخرى التي تجمع بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، في ديربي مرتقب.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى:

خوان جارسيا – مارك أندريه تير شتيجن – فويتشيك تشيزني

رونالد أراوخو – أليخاندرو بالدي – باو كوبارسي – جيرارد مارتن – جول كوندي – إريك جارسيا – جوفري تورنتس

بيدري – فيرمين لوبيز – مارك كاسادو – داني أولمو – فرينكي دي يونج – مارك بيرنال – تومي ماركيز – درو فرنانديز

فيران توريس – روبرت ليفاندوفسكي – لامين يامال – رافينيا – ماركوس راشفورد – روني باردجي.