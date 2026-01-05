 فليك يكشف عن قائمة برشلونة لكأس السوبر الإسباني - بوابة الشروق
الإثنين 5 يناير 2026 2:50 م
فليك يكشف عن قائمة برشلونة لكأس السوبر الإسباني

محمد زاهر
نشر في: الإثنين 5 يناير 2026 - 2:30 م | آخر تحديث: الإثنين 5 يناير 2026 - 2:31 م

أعلن الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، القائمة الرسمية التي ستشارك في بطولة كأس السوبر الإسباني، المقرر إقامتها في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 7 إلى 11 يناير الجاري.

ويستهل برشلونة مشواره في البطولة بمواجهة قوية أمام أتلتيك بلباو، في الدور نصف النهائي، والمقرر إقامتها يوم 7 يناير، على أن يلتقي الفائز من المباراة مع المتأهل من مواجهة نصف النهائي الأخرى التي تجمع بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، في ديربي مرتقب.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى:

خوان جارسيا – مارك أندريه تير شتيجن – فويتشيك تشيزني

رونالد أراوخو – أليخاندرو بالدي – باو كوبارسي – جيرارد مارتن – جول كوندي – إريك جارسيا – جوفري تورنتس

بيدري – فيرمين لوبيز – مارك كاسادو – داني أولمو – فرينكي دي يونج – مارك بيرنال – تومي ماركيز – درو فرنانديز

فيران توريس – روبرت ليفاندوفسكي – لامين يامال – رافينيا – ماركوس راشفورد – روني باردجي.

 


