جندي إسرائيلي يطلق النار عشوائيا في غزة بزعم الاحتفال بالعام الجديد

أطلق جندي من جيش الاحتلال الإسرائيلي النار عشوائيا في قطاع غزة، "بزعم الاحتفال بالعام الميلادي الجديد"، بحسب هيئة البث العبرية، الاثنين.

ويظهر الجندي في مقطع فيديو وهو يقف في موقع أمامه أسلاك شائكة ويطلق النار من رشاشه عشوائيا.

وقالت هيئة البث الرسمية: "انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه جندي من لواء غولاني وهو يوثق نفسه أثناء إطلاقه النار من رشاش بصورة عشوائية صوب قطاع غزة، بزعم الاحتفال برأس السنة الجديدة".

وأضافت: "قام الجندي بنشر الفيديو على حسابه الشخصي"، دون مزيد من تفاصيل عن هويته.

ونقلت الهيئة عن مكتب متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي قوله إن الجندي "تصرف خلافا للأوامر والتعليمات".

وتابع المكتب: "ستخضع الحادثة لتحقيق معمق، وعلى ضوء نتائجه ستُتخذ الإجراءات اللازمة بحق الجندي".

ومنذ بداية حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة يوم 8 أكتوبر 2023، وثق عسكريون إسرائيليون أنفسهم وهم يرتكبون انتهاكات وجرائم واسعة في القطاع دون أن تعلن تل أبيب عن معاقبتهم.

وبدعم أمريكي خلّفت الإبادة الإسرائيلية في غزة أكثر من 71 ألف شهيد و171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90% من البنى التحتية المدنية، مع كلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

وبدأ في 10 أكتوبر الماضي سريان وقف لإطلاق النار بين حركة "حماس" وإسرائيل، لكن الأخيرة تخرقه يوميا، ما أسفر عن استشهاد 420 فلسطينيا وإصابة ألفا و184 آخرين، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع الأحد.