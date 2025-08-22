وزيرة الدفاع التشيكية: قواتنا يمكن أن تشارك في وحدات حفظ السلام بأوكرنيا

قالت وزيرة الدفاع التشيكية يانا تشيرنوخوفا إن بلادها مستعدة للنظر في إرسال جنود ضمن وحدات حفظ السلام الدولية في أوكرانيا، حال التوصل لوقف لإطلاق النار .

وشددت الوزيرة أمس الخميس، على أنه لم يتم عرض مثل هذا الطلب بعد، مضيفة أن أي مشاركة سوف تعمق قرارات "ائتلاف الإرادة" الذي تنتمي إليه جمهورية التشيك، بحسب إذاعة راديو براغ إنترناشونال.

وقالت تشيرنوخوفا إن الجيش يمكن، على سبيل المثال، أن يشارك في تدريب القوات الأوكرانية أو دعم عمليات إزالة الألغام.

وجاءت تصريحات وزيرة الدفاع ردا على بيان أصدره في بيان سابق الرئيس بيتر بافل الذي أشار في مقابلة مع وكالة الأنباء التشيكية (سي تي كيه) إلى أنه حال تخصيص قوات حفظ سلام لأوكرانيا، "يمكن، ولابد" أن تشارك فيها جمهورية التشيك، بالنظر إلى دورها النشط في عملية السلام ودعمها الطويل لأوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي.