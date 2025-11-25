ميرتس: افتقدت الخبز الألماني على مائدة الإفطار في لواندا

صرح المستشار الألماني فريدريش ميرتس، بأنه افتقد الخبز الألماني على الإفطار خلال رحلته الأخيرة إلى إفريقيا.

وبعد مضي يوم على مشاركته في قمة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي في العاصمة الأنجولية لواندا، قال المستشار الألماني، في هامبورج اليوم الثلاثاء: "تدرك قيمة الخبز الألماني مرارا وتكرارا عندما تكون في الخارج.. بحثت صباح أمس في بوفيه الإفطار في لواندا عن قطعة خبز جيدة – ولم أجد شيئًا".

وخلال أول زيارة يقوم بها لـ"هامبورج" منذ توليه مهام منصبه، تحدث ميرتس، مع خباز يمتلك مصنع خبز في مشروع "مايسترمايله" النموذجي للحرفيين.

وتذوق ميرتس، خبزا من صنع هذا الخباز، واشترك مع بيتر تشنتشر، عمدة هامبورج، بإخراج أرغفة الخبز الطازجة من الفرن.

يشار إلى أن مدينة هامبورج تقدم في إطار مشروع "مايسترمايله" في حي لوكشتيت حوالي 100 مساحة تجارية للشركات الحرفية الصغيرة والمتوسطة بأسعار إيجار مناسبة.