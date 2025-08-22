نشرت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الجمعة، تقريرًا وصفت فيه المواجهة بين إسرائيل وحماس بأنها "لعبة شطرنج"، لكن مع غياب رؤية استراتيجية من جانب الحركة، وفق تعبيرها.

وذكرت الصحيفة العبرية أن إسرائيل وضعت مبدأين أساسيين لن تتراجع عنهما، هما: إطلاق سراح 50 رهينة، وإخراج حماس من غزة مع نزع سلاحها بالكامل، بحسب ما نقلته وكالة سما الفلسطينية.

وأكدت الصحيفة أن "القرارات في حماس لا تُبنى على التفكير بمصلحة غزة"، محذرة من أن استمرار رفض الحركة للتفاوض قد يُفسر كـ"ضوء أخضر" لأجهزة الأمن الإسرائيلية، وعلى رأسها الموساد، لبدء تنفيذ اغتيالات.

وأشارت معاريف إلى أن "الجيش الإسرائيلي يستعد لعملية برية واسعة في مدينة غزة"، وسط تقديرات بأن هذه المناورة ستُغير معالم المدينة بشكل جذري.

وأضافت أن مصير سكان غزة في هذه المرحلة يظل مجهولًا وسط الضبابية السياسية والعسكرية، مشيرة إلى أن الأيام المقبلة ستكون "حاسمة"، في ظل دعم دولي متزايد لخطط إسرائيل، لا سيما من الولايات المتحدة، ودول عربية التي ترى في بقاء حماس تهديدًا مباشرًا لاستقرار المنطقة، وفق الصحيفة.

وأوضحت "معاريف" أن إسرائيل تمكّنت مؤخرًا من استعادة توازنها بعد ما وصفته بـ"أزمة حملة التجويع"، وتمكنت من إحباط محاولات حماس لتأليب الرأي العام الدولي ضدها.

وأضافت أن تل أبيب أرسلت رسالتين واضحتين: الأولى أنها مصممة على تحقيق نتائج حاسمة في هذه الحرب، والثانية أنها لا تتردد في استخدام القوة المفرطة لتحقيق هذه الأهداف.

واختتمت الصحيفة بالإشارة إلى أن وحدات عسكرية إسرائيلية، مثل الفرقتين 99 و162، تنشط حاليًا في محيط غزة وتواصل تضييق الحصار على أحياء مثل الزيتون وجباليا، مؤكدة أن "السؤال الآن هو: متى ستدرك حماس وحلفاؤها في تركيا وقطر وإيران أن إسرائيل تمضي هذه المرة نحو الحسم النهائي؟" .