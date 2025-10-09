وزير خارجية إسرائيل: ملتزمون بخطة ترامب ولا نية لتجديد الحرب على غزة

قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، اليوم الخميس، إن إسرائيل ملتزمة بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتأمل أن تنفذ جميع بنودها.

وأضاف ساعر في تصريح لشبكة فوكس نيوز أن إسرائيل لا تملك أي نية لتجديد الحرب على قطاع غزة.

من جانبه، قال وزير الثقافة الإسرائيلي ميكي زوهر: "علينا أن نمضي قدما في الاتفاق حتى لو دفعنا ثمنا باهظا".

وأضاف: "اتفاق الرهائن سيمر في اجتماع الحكومة رغم معارضة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير".

ونقلت القناة الـ12 الإسرائيلية، اليوم الخميس، عن مصادر بمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ في قطاع غزة فقط بعد مصادقة الحكومة عليه.

بدورها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن إسرائيل لن تبادر لأي عمليات هجومية الآن لكنها لن تنسحب قبل تصديق الحكومة على الاتفاق.

ومن المخطط أن تصادق الحكومة الإسرائيلية على اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في الساعة الـ5 بالتوقيت المحلي في اجتماع حكومي.

هذا ووقعت إسرائيل وحركة حماس، اليوم الخميس، اتفاقا لوقف إطلاق النار ومبادلة الأسرى الإسرائيليين بأسرى فلسطينيين، في إطار المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، بحسب وكالة رويترز للأنباء.