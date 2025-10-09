ترحيب عربي واسع باتفاق غزة ودعوات للبناء عليه لتحقيق حل سياسي عادل ودائم

رحبت 10 دول عربية، الخميس، بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في مدينة شرم الشيخ، بشأن قطاع غزة، مطالبة بالتزام الأطراف في تنفيذه والبناء عليه للتوصل لسلام دائم بالمنطقة.

جاء ذلك بحسب مواقف رسمية رصدتها الأناضول، صادرة عن مصر والسعودية وقطر والإمارات والكويت وسلطنة عمان والأردن وسوريا ولبنان والعراق. وسط إشادات بجهود مصر وقطر وتركيا للتوصل لذلك الاتفاق.

وفجر الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توصل إسرائيل وحركة حماس إلى اتفاق على المرحلة الأولى من خطته لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى.

وجاء الاتفاق فجر الخميس، بعد أربعة أيام من مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين بمدينة شرم الشيخ، وبمشاركة وفود من تركيا ومصر وقطر، وبإشراف أمريكي.

* مصر

وأكد عبد الفتاح السيسي، في بيان، أن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة "لحظة تاريخية"، مشيرا إلى أن الاتفاق لا يطوي صفحة الحرب فحسب، بل يفتح باب الأمل لشعوب المنطقة في غدٍ تسوده العدالة والاستقرار.

وفي اتصالات هاتفية مع نظراء عرب وأوروبيين وآسيويين، أعرب وزير الخارجية بدر عبد العاطي، عن "التطلع لأن يصبح التوصل للاتفاق إيذاناً بإغلاق فصل مظلم ومؤلم في تاريخ المنطقة استمر على مدى عامين متواصلين".

* السعودية

قالت الخارجية السعودية في بيان، إن المملكة ترحب بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن غزة، والبدء في تنفيذ المرحلة الأولى من مقترح الرئيس ترامب الهادف إلى وقف الحرب على قطاع غزة وتهيئة مسار سلام شامل وعادل.

وأضافت أن المملكة تثمن الدور الفاعل للرئيس ترامب، وجهود الوساطة التي بذلها الأشقاء في مصر وقطر وتركيا للتوصل إلى هذا الاتفاق.

وعبرت المملكة عن "أملها في أن تفضي هذه الخطوة المهمة إلى العمل بشكل عاجل لتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، والانسحاب الإسرائيلي الكامل، واستعادة الأمن والاستقرار".

* قطر

قال وزير الدولة بوزارة الخارجية القطري محمد الخليفي، في منشور عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، إن المرحلة الجديدة من الاتفاق "تمثل بارقة أمل نحو تهدئة مستدامة، وفرصة لإعادة الاعتبار للأبعاد الإنسانية في غزة، في انعكاس واضح لنجاعة الوساطة المشتركة التي اختارت طريق العقل والحكمة بدلا من العنف والتصعيد".

* الإمارات

بدورها رحبت الإمارات، في بيان للخارجية، بإعلان ترامب التوصل إلى اتفاق على المرحلة الأولى من إطار وقف إطلاق النار في غزة.

وأكدت تقديرها لجهود ترامب وكذلك لمصر وقطر وتركيا بشأن "تيسير التفاهمات التي أفضت إلى هذا الاتفاق".

وأكّدت الإمارات "أهمية البناء على هذا التقدم من خلال التزام جميع الأطراف ببنود الاتفاق، وضبط النفس، والعمل بجدية على استئناف عملية سياسية شاملة تفضي إلى حل الدولتين، بما يُحقق الأمن والسلام والازدهار لشعوب المنطقة كافّة".

* الكويت

وأعربت الكويت في بيان للخارجية أيضا، عن ترحيبها بالاتفاق، مؤكدة دعمها الكامل لجميع الجهود والمساعي الدولية الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية بصورة فورية وآمنة ومستدامة، تمهيداً لإرساء الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت إشادتها وتقديرها للدور الإيجابي الذي اضطلعت به كل من مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا في إنجاح هذا الاتفاق.

* سلطنة عمان

من جانبها أعربت سلطنة عمان، في بيان للخارجية، عن "الترحيب بالاتفاق على بنود وآليات تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بما يُسهم في وقف الحرب، والإفراج عن الأسرى والمحتجزين بين الجانبين، وضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع".

وأكدت ضرورة مواصلة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار، وتمهيد الطريق نحو حل سياسي عادل وشامل يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ويُسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

* الأردن

وقالت الخارجية الأردنية، في بيان، إن الأردن "رحّب اليوم بالتوصل لاتفاقية لوقف إطلاق النار في غزة، والاتفاق على آليات تنفيذ المرحلة الأولى منه".

وأشاد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، في البيان، بـ"الجهود الكبيرة" التي بذلتها مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا للتوصل إلى الاتفاق.

وشدّد على "ضرورة تنفيذ بنوده (الاتفاق) كاملة، وإنهاء الحرب، ومعالجة ما سببه العدوان من تبعات كارثية".

* سوريا

بدورها، أعلنت سوريا في بيان للخارجية، أنها "ترحب بالإعلان عن وقف إطلاق النار في قطاع غزة".

وأعربت دمشق عن "أملها في أن يسهم هذا التطور في إنهاء معاناة المدنيين وفتح المجال أمام الجهود الإنسانية والإغاثية العاجلة، وبما يمهّد لمرحلة من الاستقرار الإقليمي".

* لبنان

من جانبه رحب الرئيس اللبناني جوزاف عون، في بيان باتفاق شرم الشيخ بين حماس وإسرائيل، معربا عن أمله في أن" يشكل هذا الاتفاق خطوة أولى نحو وقف دائم لإطلاق النار وإنهاء المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني".

وأكد عون، على "ضرورة استمرار الجهود الدولية والإقليمية لتحقيق سلام شامل وعادل في المنطقة، يضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفق مبادرة السلام العربية التي أقرتها القمة العربية في بيروت عام 2002".

* العراق

أعرب العراق في بيان للخارجية عن الترحيب بالجهود الإقليمية والدولية التي أفضت إلى التوصل إلى اتفاق بشأن غزة.

وأكد دعم جميع المساعي الرامية إلى وقف الحرب، وتخفيف معاناة المدنيين، وتهيئة الظروف التي تعزز الاستقرار، بما يضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفق قرارات الشرعية الدولية، و"صولًا إلى تحقيق تطلعاته في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

* السودان

أعرب مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، في بيان، عن ترحيبه بالاتفاق، مؤكدا أنه "يعد خطوة مهمة نحو إيقاف نزيف الدم ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني".

وأشاد البيان، بـ"الجهود الإقليمية والدولية التي ساهمت في الوصول إلى هذا الاتفاق، والتي ظلت تعمل بلا كلل من أجل وقف إطلاق النار وتحقيق الهدنة الدائمة".

* المغرب

رحب المغرب في بيان للخارجية بـ"المساعي الحثيثة والانخراط الشخصي للرئيس ترامب، والتي أسهمت بشكل حاسم في التوصل إلى هذه النتيجة الباعثة على الأمل".

ومن المقرر أن يجتمع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت" مساء الخميس، للتصديق على الاتفاق، قبل اجتماع الحكومة للتصديق النهائي.

ويمثل التصديق ضوءا أخضر لبدء انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة إلى خط متفق عليه كمرحلة أولى، وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين مقابل الأسرى الإسرائيليين في غزة.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 8 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 67 ألفا و194 شهيدا، و169 ألفا و890 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 460 فلسطينيا بينهم 154 طفلا.​​​​​​​