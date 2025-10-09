اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عقب اجتماع عقد في رام الله:

- السلطة الوطنية الفلسطينية وحكومتها استكملتا الاستعدادات اللازمة لمعالجة آثار الحرب المدمرة وإزالة الأنقاض والاستعداد لعقد مؤتمر إعادة إعمار غزة

- نرحب بدعوة مصر لبدء الحوار الوطني الفلسطيني الشامل بين جميع الفصائل الفلسطينية

- نرحب بنتائج اتفاق غزة وفي مقدمتها وقف حرب الإبادة



قالت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الخميس، إن السلطة الوطنية الفلسطينية وحكومتها استكملتا الاستعدادات اللازمة لمعالجة آثار الحرب المدمرة، وإزالة الأنقاض، والاستعداد لعقد مؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة.

جاء ذلك وفق بيان للجنة عقب اجتماع عقد في مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية المحتلة، برئاسة نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ، ناقشت خلاله الاتفاق الذي تم الإعلان عنه في مدينة شرم الشيخ برعاية مصر.

أكدت اللجنة التنفيذية، أن "السلطة الوطنية الفلسطينية وحكومتها قد استكملتا الاستعدادات اللازمة لمعالجة آثار الحرب المدمرة، وفي مقدمتها إزالة الأنقاض، وتقديم الإغاثة للمتضررين، والإسراع في عقد المؤتمر الدولي لإعادة إعمار قطاع غزة بالتنسيق مع مصر الشقيقة".

ورحبت اللجنة التنفيذية بدعوة مصر لبدء الحوار الوطني الفلسطيني الشامل بين جميع الفصائل الفلسطينية.

وأكدت على أهمية هذه الخطوة وضرورة الإسراع في تنفيذها بما يعزز وحدة الأرض والشعب الفلسطيني في الدولة الفلسطينية المحتلة (الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة)، وتمهيد الطريق لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها حل الدولتين.

كذلك رحبت اللجنة التنفيذية بنتائج الاتفاق، وفي مقدمتها وقف حرب الإبادة.

وأعربت عن تقديرها للجهود الكبيرة التي بذلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى جانب الوسطاء من مصر وقطر وتركيا.

ولفتت اللجنة التنفيذية، إلى أنها تتطلع إلى الإسراع في تنفيذ جميع بنود الاتفاق ومراحله، وعلى رأسها الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار، وانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي من كامل أراضي قطاع غزة، والبدء الفوري بتدفق المساعدات الإنسانية لوقف المجاعة التي تسبب بها العدوان.

وذكرت أنها في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات المتلاحقة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، ولضمان تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بما يخدم مصلحة شعبنا وحقوقه الوطنية الثابتة.

وفجر الخميس، أعلن ترامب اتفاق إسرائيل و"حماس" على المرحلة الأولى من خطته، وتتضمن انسحابا إسرائيليا إلى خط متفق عليه كخطوة أولى وتبادل أسرى متوقعا الاثنين المقبل.

فيما قالت "حماس" إن الاتفاق يقضي بإنهاء الحرب، وانسحاب إسرائيل، ودخول المساعدات، وتبادل أسرى، ودعت إلى "إلزام حكومة الاحتلال بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملة".

أما قطر فأعلنت الاتفاق على بنود وآليات تنفيذ المرحلة الأولى من خطة ترامب، وبما يؤدي لوقف الحرب، والإفراج عن المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات، على أن تُعلن التفاصيل لاحقا.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 8 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 67 ألفا و194 شهيدا، و169 ألفا و890 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 460 فلسطينيا بينهم 154 طفلا.

وتحتل إسرائيل منذ عقود فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.​​​​​​​