فلوريدا تحدد تاريخ إعدام رجل اغتصب وقتل فتاة عمرها 6 سنوات في عام 1979

تعتزم السلطات في ولاية فلوريدا الأمريكية تنفيذ حكم الإعدام بحق رجل مدان باغتصاب وقتل فتاة (6 أعوام) في وسط فلوريدا في نوفمبر المقبل بموجب مذكرة إعدام موقعة من الحاكم الجمهوري رون ديسانتيس، الذي يواصل تسجيل رقم قياسي من تنفيذ عمليات الإعدام.

ومن المقرر تنفيذ حكم الإعدام بحق برايان فريدريك جينينجز (66 عاما) عن طريق الحقنة المميتة في 13 نوفمبر في سجن ولاية فلوريدا. وسيكون جينينجز هو الشخص الـ16 المقرر إعدامه في فلوريدا في عام 2025، حيث أشرف ديسانتيس على عدد عمليات إعدام في عام واحد أكثر من أي حاكم آخر في فلوريدا منذ إعادة عقوبة الإعدام في عام 1976.

ووقع ديسانتيس مذكرة الإعدام يوم الجمعة، قبل أيام من إعدام صامويل لي سميذرز المقرر بعد غد الثلاثاء. ومن المقرر أن يتم إعدام قاتل مدان آخر يدعى نورمان ميرل جريم جونيور يوم 28 أكتوبر/تشرين الأول.

وقد أدين جينينجز بالقتل والخطف والاعتداء الجنسي وصدر بحقه حكم بالإعدام في عام 1986 بعد أن تم إلغاء إدانتين سابقتين.

ووفقا لسجلات المحكمة، دخل جينينحز من خلال نافذة منزل في مقاطعة بريفارد في مايو 1979 واختطف ريبيكا كوناش (6 أعوام). وقال المحققون إن جينينجز قاد الفتاة إلى منطقة بالقرب من قناة جزيرة ميريت واغتصبها. وبعد الاعتداء عليها، حطم جينينجز رأس الفتاة على الأرض ثم أغرقها في القناة القريبة، حيث وجدت الشرطة جثتها لاحقا.