الإثنين 13 أكتوبر 2025
مقتل أكثر من 40 شخصا وفقدان العديد وسط الأمطار الغزيرة في المكسيك

د ب أ
نشر في: الإثنين 13 أكتوبر 2025 - 7:29 ص | آخر تحديث: الإثنين 13 أكتوبر 2025 - 7:29 ص

خلفت العواصف القوية  في المكسيك وراءها دمارا واسعا في جميع أنحاء البلاد، مع الإبلاغ عن مقتل ما لا يقل عن 44 شخصا وفقدان عدد غير معروف إثر هطول أمطار غزيرة، حسبما  قالت السلطات يوم الأحد.

وظلت العديد من المجتمعات، خاصة في المناطق الجبلية، معزولة بسبب الانهيارات الثلجية أو ارتفاع منسوب المياه، ويكافح عمال الإغاثة للوصول إليها.

وتوجهت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم إلى منطقة الكارثة يوم الأحد لتقييم حجم الدمار. والتقت بالضحايا والمستجيبين الأوائل في منطقة هواتشينانجو، وهي واحدة من أكثر المناطق تضررا في ولاية بويبلا.

وكتبت على منصة إكس: "اليوم، تسمح الظروف الجوية بإحراز تقدم أسرع وبالنقل الجوي إلى المجتمعات التي لا تزال معزولة".

وتم نشر حوالي 10 آلاف جندي لإنقاذ السكان العالقين وتوصيل الغذاء للمجتمعات المتضررة.


