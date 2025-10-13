مقتل أكثر من 40 شخصا وفقدان العديد وسط الأمطار الغزيرة في المكسيك

خلفت العواصف القوية في المكسيك وراءها دمارا واسعا في جميع أنحاء البلاد، مع الإبلاغ عن مقتل ما لا يقل عن 44 شخصا وفقدان عدد غير معروف إثر هطول أمطار غزيرة، حسبما قالت السلطات يوم الأحد.

وظلت العديد من المجتمعات، خاصة في المناطق الجبلية، معزولة بسبب الانهيارات الثلجية أو ارتفاع منسوب المياه، ويكافح عمال الإغاثة للوصول إليها.

وتوجهت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم إلى منطقة الكارثة يوم الأحد لتقييم حجم الدمار. والتقت بالضحايا والمستجيبين الأوائل في منطقة هواتشينانجو، وهي واحدة من أكثر المناطق تضررا في ولاية بويبلا.

وكتبت على منصة إكس: "اليوم، تسمح الظروف الجوية بإحراز تقدم أسرع وبالنقل الجوي إلى المجتمعات التي لا تزال معزولة".

وتم نشر حوالي 10 آلاف جندي لإنقاذ السكان العالقين وتوصيل الغذاء للمجتمعات المتضررة.