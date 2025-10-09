وزير الخارجية: ضرورة دعم المجتمع الدولي للسلطة الفلسطينية وجهودها باعتبارها جهة الحكم الشرعية

- الشيخ: لولا الدور المصري في تيسير ورعاية المفاوضات لما تسنى التوصل لاتفاق وقف الحرب في غزة

تلقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج يوم الخميس، اتصالا هاتفيا من حسين الشيخ نائب الرئيس الفلسطيني لمناقشة التطورات الأخيرة المتمثلة في التوصل لاتفاق لوقف الحرب في قطاع غزة.

أعرب نائب الرئيس الفلسطيني عن بالغ التقدير لدور الرئيس عبد الفتاح السيسي في التوصل لاتفاق وقف الحرب في غزة، معرباً عن شكره على جهود سيادته من أجل إنهاء الحرب في قطاع غزة والحفاظ على الحقوق الفلسطينية، ومشدداً على أنه لولا الدور المصري في تيسير ورعاية المفاوضات لما تسنى التوصل لهذا الاتفاق، معرباً عن بالغ الاعتزاز بوقوف الشعب المصري إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق.

وتناول الاتصال بنود الاتفاق، وما يرتبط به من ترتيبات، بما في ذلك دور السلطة الفلسطينية خلال المرحلة المقبلة، حيث أعرب الوزير عبد العاطي عن ضرورة دعم المجتمع الدولي للسلطة الفلسطينية وجهودها باعتبارها جهة الحكم الشرعية لتمكينها من الاضطلاع بمسئولياتها، معرباً عن تطلعه لأن يسهم الاتفاق في الحد من معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، وتعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع، والبدء في عمليات التعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة.