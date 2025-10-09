 اتهام موظف في السجل المدني البولندي بالتجسس لصالح روسيا - بوابة الشروق
الخميس 9 أكتوبر 2025 6:53 م القاهرة
اتهام موظف في السجل المدني البولندي بالتجسس لصالح روسيا

د ب أ
نشر في: الخميس 9 أكتوبر 2025 - 6:08 م | آخر تحديث: الخميس 9 أكتوبر 2025 - 6:08 م

أعلن مكتب المدعي العام البولندي اليوم الخميس،  أن موظفًا في أرشيف السجل المدني في وارسو سيواجه المحاكمة بتهمة التجسس لصالح جهاز الاستخبارات الروسي.

واتهم المحققون الموظف بنسخ البيانات الشخصية للمواطنين البولنديين والأجانب بين عامي 2017 و2022، وإرسالها إلى جهات اتصاله الروسية.

وقال بيان من مكتب المدعي العام البولندي إن البيانات التي تم الحصول عليها مكنت جهاز الاستخبارات الروسي من إنشاء وثائق لما أسماه  "غير الشرعيين".

ويشير مصطلح "غير الشرعيين" إلى عملاء روس يعيشون بشكل سري في دولة ما لعدة سنوات أو لعقود، حيث يقومون بجمع المعلومات وتنفيذ مهام لصالح جهاز الاستخبارات الروسي.

ووفقًا للمعلومات التي تم الحصول عليها ، تم اعتقال الرجل في مارس  2022، بعد وقت قصير من بدء الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا، وهو قيد الاحتجاز منذ ذلك الحين، ولكن لم يتم الكشف عن القضية بشكل علني إلا الآن.  


