قال وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، إنه هو وحزبه لن يوافقا على اتفاق السلام المقترح مع حركة حماس، مما يثير الشكوك حول إمكانية تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأعرب سموتريتش، في منشور عبر منصة إكس، اليوم الخميس، عن "فرحة غامرة" بقرب عودة الرهائن الإسرائيليين بموجب الخطة، لكنه أعرب في الوقت نفسه عن "قلقه البالغ" بشأن إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين مقابل ذلك.

وقال سموتريتش إنه يشعر "بخوف هائل" من عواقب "إفراغ السجون وإطلاق سراح الجيل القادم من قادة الإرهاب الذين سيفعلون كل ما بوسعهم لمواصلة سفك دماء اليهود هنا".

ولهذا السبب، قال سموتريتش إنه لا يستطيع أن يشارك في الاحتفالات بعدما وافقت إسرائيل وحماس، أمس الأربعاء، على المرحلة الأولى من خطة ترامب.

ومن المقرر أن تجتمع الحكومة الإسرائيلية بعد ظهر اليوم الخميس لمناقشة بنود الاتفاق والتصديق عليه رسميا، وفقا لما ذكرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، نقلا عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.

ومن المفترض ألا يدخل وقف إطلاق النار المقترح في قطاع غزة حيز التنفيذ إلا بعد هذا الاجتماع.

ولم تتوافر في البداية أي معلومات رسمية بشأن الخطوات التالية بعد الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال الليل.