الجمعة 22 أغسطس 2025 1:37 م القاهرة
قذائف إسرائيلية تستهدف منزلا في جنوبي لبنان

د ب أ
نشر في: الجمعة 22 أغسطس 2025 - 1:28 م | آخر تحديث: الجمعة 22 أغسطس 2025 - 1:28 م

استهدفت القوات الإسرائيلية ليل أمس الخميس منزلا بالقذائف في بلدة مارون الرأس في جنوب لبنان.

وأعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية، اليوم الجمعة "أن القوات الإسرائيلية استهدفت ليلاً بالقذائف، منزلا جاهزا في بلدة مارون الرأس، وألحقت اضرارا جسيمة فيه".

يذكر أن إسرائيل تواصل خرق بنود اتفاق وقف الأعمال العدائية بينها وبين لبنان منذ بدء تنفيذه في 27 نوفمبر الماضي، ولا تزال قواتها تقوم بعمليات تجريف وتفجير وتشنّ بشكل شبه يومي غارات في جنوب لبنان. كما لا تزال قواتها متواجدة في خمس نقاط في جنوب لبنان.


