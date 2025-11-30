مقتل وإصابة 14 شخصا على الأقل في إطلاق نار على تجمع عائلي شمال كاليفورنيا

أفادت السلطات الأمريكية، اليوم الأحد، بمقتل أربعة أشخاص على الأقل وإصابة 10 آخرين في إطلاق نار خلال تجمع عائلي في مدينة ستوكتون شمال كاليفورنيا الساعات الماضية ولا يزال المشتبه به طليقًا.

ونقلت شبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية عن هيذر برنت، المتحدثة باسم مكتب شرطة مقاطعة سان جواكين قولها للصحفيين إن إطلاق النار وقع الليلة الماضية في قاعة حفلات حيث تراوحت أعمار الضحايا بين قاصرين وبالغين.

وكتب نائب عمدة ستوكتون، جيسون لي، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي أن "إطلاق النار الجماعي" وقع "في حفل عيد ميلاد طفل"، لكن برنت لم تؤكد تفاصيل الحادث، واكتفت بتسميته "تجمعًا عائليًا".



وأكدت برنت أن الشرطة لم تعتقل المنفذ حتى الآن كما لم ترد تفاصيل فورية عنه أو دوافعه المحتملة.

وأصدر مكتب شرطة مقاطعة سان جواكين بيانا ذكر فيه: "نحث أي شخص لديه معلومات أو لقطات فيديو أو شاهد أي جزء من هذه الحادثة على الاتصال بمكتب عمدة مقاطعة سان جواكين على الفور".